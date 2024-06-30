Что можно и нельзя делать в день Мануйло и Савелия 30 июня, который называют Петровское заговенье

Православная церковь 30 июня вспоминает святых Мануйло и Савелия. В народе отмечают день Мануйло и Савелия. Согласно приметам, в указанный день по земле гуляют духи Маниха и Манья, наводящие разные видения. Однако в 2024 году у праздника есть еще одно название — Петровское заговенье. Все дело в том, что с 1 июля у православных начинается Петров пост.
Что нельзя делать 30 июля
Не рекомендуется срывать кувшинки. Подобным можно навлечь неприятности. Кроме того, 30 июня над землей поднимаются белые туманы, в которые нельзя заходить, чтобы не пропасть навсегда. Запрещено брать и давать в долг. Под запретом купание в водоемах.
Что можно делать 30 июля
По традиции, 30 июня обливаются водой, но не купаются. Кроме того, накрывают столы, куда ставят вместе с разными блюдами яйца. Считалось, чем больше будет яиц, тем больше будут нестись куры.
Согласно приметам, про резкое похолодание предупреждают кувшинки, которые не поднялись из воды. Красный закат говорит про сильные ветер и дожди. Радуга указывает на хорошую погоду.