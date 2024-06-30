Что можно и нельзя делать в день Мануйло и Савелия 30 июня, который называют Петровское заговенье

Православная церковь 30 июня вспоминает святых Мануйло и Савелия. В народе отмечают день Мануйло и Савелия. Согласно приметам, в указанный день по земле гуляют духи Маниха и Манья, наводящие разные видения. Однако в 2024 году у праздника есть еще одно название — Петровское заговенье. Все дело в том, что с 1 июля у православных начинается Петров пост.