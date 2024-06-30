Дмитрий Чешев рассказал молодежи Нижегородской области о том, как стать успешным. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
29 июня Российское общество «Знание» в роли генерального партнера присоединилось к федеральным мероприятиям Дня молодёжи от Росмолодёжи, превращая этот праздник в яркое событие, наполненное знаниями, вдохновением и новыми возможностями.
Мотивационный тренер, победитель Всероссийского конкурса «Лига Лекторов» и конкурса «ТОП блог» Дмитрий Чешев выступил с лекцией «Что я бы посоветовал себе в 20 лет» и рассказал, как мотивировать себя, построить карьеру и стать успешным.
Лектор пообщался с аудиторией и ответил на вопросы участников встречи.
В регионах в рамках трека Знание. Лекторий прошли просветительские интерактивные мероприятия, среди них — тематические лекции, викторины, мастер-классы, а также встречи с известными российскими деятелями культуры, экспертами в различных областях и лидерами общественного мнения, где участники мероприятий смогут получить ценные знания, которые помогут в дальнейшем развитии.