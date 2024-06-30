Дмитрий Чешев рассказал молодежи Нижегородской области о том, как стать успешным. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

29 июня Российское общество «Знание» в роли генерального партнера присоединилось к федеральным мероприятиям Дня молодёжи от Росмолодёжи, превращая этот праздник в яркое событие, наполненное знаниями, вдохновением и новыми возможностями.

Мотивационный тренер, победитель Всероссийского конкурса «Лига Лекторов» и конкурса «ТОП блог» Дмитрий Чешев выступил с лекцией «Что я бы посоветовал себе в 20 лет» и рассказал, как мотивировать себя, построить карьеру и стать успешным.

«Молодость — время, когда кажется, что энергии хватит на всё. Очень важно сфокусироваться на том, что приносит максимальный эффект. Совершая в первую очередь ключевые действия, мы эффективнее продвигаемся к цели», — сказал Дмитрий Чешев.