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Дмитрий Чешев рассказал молодежи Нижегородской области о том, как стать успешным

В регионах в рамках трека Знание. Лекторий прошли просветительские интерактивные мероприятия.

Дмитрий Чешев рассказал молодежи Нижегородской области о том, как стать успешным. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

29 июня Российское общество «Знание» в роли генерального партнера присоединилось к федеральным мероприятиям Дня молодёжи от Росмолодёжи, превращая этот праздник в яркое событие, наполненное знаниями, вдохновением и новыми возможностями.

Мотивационный тренер, победитель Всероссийского конкурса «Лига Лекторов» и конкурса «ТОП блог» Дмитрий Чешев выступил с лекцией «Что я бы посоветовал себе в 20 лет» и рассказал, как мотивировать себя, построить карьеру и стать успешным.

«Молодость — время, когда кажется, что энергии хватит на всё. Очень важно сфокусироваться на том, что приносит максимальный эффект. Совершая в первую очередь ключевые действия, мы эффективнее продвигаемся к цели», — сказал Дмитрий Чешев.

Лектор пообщался с аудиторией и ответил на вопросы участников встречи.

В регионах в рамках трека Знание. Лекторий прошли просветительские интерактивные мероприятия, среди них — тематические лекции, викторины, мастер-классы, а также встречи с известными российскими деятелями культуры, экспертами в различных областях и лидерами общественного мнения, где участники мероприятий смогут получить ценные знания, которые помогут в дальнейшем развитии.