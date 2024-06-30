Дом Движения Первых открылся в Нижнем Новгороде

Открытие дома регионального отделения Движения Первых Нижегородской области состоялось в День молодежи, 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской облати.

Дом Движения Первых станет точкой притяжения талантливой и активной молодёжи региона. Ребята смогут реализовывать свои проекты и инициативы, а сама площадка станет частью региональных и федеральных мероприятий.

В новом молодежном пространстве состоялось подведение итогов работы отделения за II квартал под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Олега Берковича.

«Это крайне важно — иметь такой “Дом Движения Первых”, куда ребята из региона могут приехать практически в любой момент, где будут и наставники, и сами школьники. Можно приехать, посоветоваться со своими наставниками и в итоге сделать новые проекты», — отметил Олег Беркович.

Министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева также отметила важность нового пространства и выразила благодарность команде, которая трудилась над открытием Дома Движения Первых.

«Сейчас мы уделяем большое внимание развитию всех категорий молодежи и, в особенности, подрастающего поколения. Появление такой площадки для ребят из Движения Первых — это возможность комплексной работы над их всесторонним развитием. Нижегородская команда специалистов готовит большое количество образовательных, просветительских и профориентационных мероприятий для молодежи. Впереди интересные события различного уровня, которые примет у себя новое пространство, и которые мы с удовольствием будем поддерживать», — сказала Светлана Ануфриева.

В рамках открытия нового молодежного пространства прошло заседание координационного совета по взаимодействию с общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи «Движение первых». О ключевых приоритетах развития и поддержке направлений деятельности Движения Первых рассказал заместитель председателя правления общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Марат Закиров.

«Движение Первых создавалось по инициативе самих ребят. Все, что мы делаем в Движении — мы делаем вместе с ними. Именно так мы строим всю структуру Движения Первых — в каждом совете, на уровне муниципалитета, на уровне регионов везде ребята занимают главную магистраль и сами принимают важнейшие решения», — отметил Марат Закиров.

Об интеграции задач молодежной политики в проекты и программы Движения Первых в рамках совместной работы рассказала начальник управления регионального взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи Екатерина Богомаз. В частности, в заявочных кампаниях большого количества форумов Росмолодежи был изменен возраст участников, и активисты Движения Первых также могут стать участниками различных всероссийских и международных форумов.

Председатель совета регионального отделения Движения Первых Нижегородской области Вячеслав Амосов представил промежуточные итоги реализации проектов Движения Первых в Нижегородской области в период летней оздоровительной кампании 2024 года. Главным стал образовательный проект «Лето #ЗА_Первыми!», реализуемый совместно с министерством молодежной политики Нижегородской области, единым центром патриотического воспитания «Авангард» и молодежным центром «Высота» при поддержке министерства образования и науки и министерства спорта Нижегородской области.

«Мы рассматриваем ребенка не только как участника форума или мероприятия. Например, на форуме “Будущее создаем вместе”, который прошёл в Нижегородской области, ребята были не только участниками мастер-классов, но и сами проводили их. Наш проект “Дети — детям”, который в регионе развивается с 2018 года, абсолютно созвучен со всеми актуальными направлениями молодежной повестки страны», — поделился Вячеслав Амосов.