Дом Движения Первых открылся в Нижнем Новгороде

Открытие дома регионального отделения Движения Первых Нижегородской области состоялось в День молодежи, 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской облати.
Дом Движения Первых станет точкой притяжения талантливой и активной молодёжи региона. Ребята смогут реализовывать свои проекты и инициативы, а сама площадка станет частью региональных и федеральных мероприятий.
В новом молодежном пространстве состоялось подведение итогов работы отделения за II квартал под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Олега Берковича.
Министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева также отметила важность нового пространства и выразила благодарность команде, которая трудилась над открытием Дома Движения Первых.
В рамках открытия нового молодежного пространства прошло заседание координационного совета по взаимодействию с общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи «Движение первых». О ключевых приоритетах развития и поддержке направлений деятельности Движения Первых рассказал заместитель председателя правления общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Марат Закиров.
Об интеграции задач молодежной политики в проекты и программы Движения Первых в рамках совместной работы рассказала начальник управления регионального взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи Екатерина Богомаз. В частности, в заявочных кампаниях большого количества форумов Росмолодежи был изменен возраст участников, и активисты Движения Первых также могут стать участниками различных всероссийских и международных форумов.
Председатель совета регионального отделения Движения Первых Нижегородской области Вячеслав Амосов представил промежуточные итоги реализации проектов Движения Первых в Нижегородской области в период летней оздоровительной кампании 2024 года. Главным стал образовательный проект «Лето #ЗА_Первыми!», реализуемый совместно с министерством молодежной политики Нижегородской области, единым центром патриотического воспитания «Авангард» и молодежным центром «Высота» при поддержке министерства образования и науки и министерства спорта Нижегородской области.
Лидеры регионального совета Движения Первых Нижегородской области рассказали о проекте «Горизонт» — это квест в Нижегородском Кремле, участники которого узнают легенды кремлевских башен. Кроме этого, они рассказали о деятельности первичного отделения Движения Первых на базе Детской железной дороги, об инициативах, которые планируются в рамках реализации всероссийского проекта «Юннаты Первых», творческих победах и проектных инициативах «80 добрых дел».