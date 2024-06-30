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Вы знали, что пижма может спасти ваши яблони от тли? Рассказываем, как именно

Бороться с сорняками на участке — задача любого уважающего себя садовода-огородника. Но все ли сорняки надо удалять подчистую?

Источник: Смартпресс

Оказывается, нет. Например, если ваши яблони атакует тля, посадите рядом с ними пижму. Все вредители облепят именно ее.

Обыкновенная пижма

А если почва страдает от засухи и ветров, не спешите удалять с нее все сорняки: почвопокровная трава рядом с культурными растениями сыграет роль мульчи и защитит почву.

Цветущие сорняки (например, золотарник) хорошо привлекают насекомых, которые опыляют ваши посадки. Опыляемые огурцы, кабачки, томаты, баклажаны будут только благодарны вам за дополнительное привлечение пчел и других летающих насекомых.