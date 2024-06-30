Вы знали, что пижма может спасти ваши яблони от тли? Рассказываем, как именно

Оказывается, нет. Например, если ваши яблони атакует тля, посадите рядом с ними пижму. Все вредители облепят именно ее.
Обыкновенная пижма
А если почва страдает от засухи и ветров, не спешите удалять с нее все сорняки: почвопокровная трава рядом с культурными растениями сыграет роль мульчи и защитит почву.
Цветущие сорняки (например, золотарник) хорошо привлекают насекомых, которые опыляют ваши посадки. Опыляемые огурцы, кабачки, томаты, баклажаны будут только благодарны вам за дополнительное привлечение пчел и других летающих насекомых.