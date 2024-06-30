Пасмурное и дождливое воскресенье будет на Южном Урале

В воскресенье, 30 июня, в Челябинской области будет облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит от +13 до +18 градусов. Ветер северный, северо-западный 7−12 метров в секунду, порывы до 18.
В Челябинске сегодня облачно с прояснением, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +16 до +18 градусов. Ветер северный 7−12 метров в секунду, порывы до 16.
День Ангела сегодня, 30 июня, у Иосифа, Кирилла, Климента, Максима, Никандра, Никиты, Пелагеи и Филиппа.
Между прочим, 30 июня 2024 года отмечают День всех святых. Согласно народным приметам, сегодня лучше не оставаться в одиночестве. Ослушавшиеся проведут весь год в тоске. Лучше пригласить близких людей или наведаться к ним в гости.