В Костанае жители возмущаются расположением и отсутствием дорожных знаков

В комментариях к нему присоединились и другие горожане. Один указал на некорректную разметку по ул. Воинов и ул. Карбышева, а также по Чкалова — Карбышева. Другой пользователь отметил, что уже на протяжении года по пр. Кобланды батыра отсутствуют несколько знаков «Пешеходный переход».