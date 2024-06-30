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В Костанае жители возмущаются расположением и отсутствием дорожных знаков

Жители города Костанай возмущаются расположением дорожных знаков на улицах города, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Так, костанайское издание «Наша газета» рассказывает в своем Telegram-канале об обращении к ним местного жителя. Пр его словам, рядом с перекрестком по пр. Абая и ул. Арыстанбекова дорожные знаки установлены в неверном порядке.

«Два знака: “Главная дорога” и “Уступи дорогу” здесь вообще непонятно стоят. Еще и “Пешеходный переход” в придачу».

комментирует житель Костаная.

В комментариях к нему присоединились и другие горожане. Один указал на некорректную разметку по ул. Воинов и ул. Карбышева, а также по Чкалова — Карбышева. Другой пользователь отметил, что уже на протяжении года по пр. Кобланды батыра отсутствуют несколько знаков «Пешеходный переход».