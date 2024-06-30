Грозы и жара: штормовое предупреждение объявили в 17 областях, Астане и Алматы

Астана — ожидаются гроза, град. Ветер южный, юго-западный, утром и днем порывы 15−20 метров в секунду.
Алматы — ожидается гроза.
Атырауская область — ожидается ветер с порывами до 15−20 метров в секунду. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Туркестанская область — ожидается гроза, на севере области пыльная буря.
Акмолинская область — ожидается гроза. Днем на западе, севере, юге области ожидаются град, шквал. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
Восточно-Казахстанская область — ожидается гроза, днем град, шквал. 30 июня утром и днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.
Область Ұлытау — ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15−20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
Карагандинская область — днем на западе, севере, востоке области ожидается гроза. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Область Абай — днем гроза, на севере, юге, в центре области ожидаются град, шквал.
Кызылординская область — на западе области ожидается гроза. Днем в центре области пыльная буря.
Алматинская область — в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35 градусов.
Костанайская область — на западе, севере, востоке области ожидаются сильный дождь, гроза, днем град, шквал. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Актюбинская область — ветер с порывами до 15−20 метров в секунду.
Мангистауская область — ожидается ветер северо-западный, северный, на севере области 15−20 метров в секунду. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность.
Западно-Казахстанская область — ветер северный с переходом юго-западный, днем на востоке области порывы 15−20 метров в секунду.
Северо-Казахстанская область — на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем град.
Павлодарская область — ожидается гроза. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
Область Жетісу — на северо-востоке, в горных районах области ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара 35−36 градусов.
Жамбылская область — ожидается гроза. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду, порывы 23−28 метров в секунду.