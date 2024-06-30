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Грозы и жара: штормовое предупреждение объявили в 17 областях, Астане и Алматы

Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре почти по всех регионах страны. В некоторых областях сохраняется жара и высокая пожарная опасность, а в некоторых — выпадет град, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Казгидромет.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 81% 758 мм рт. ст. +26°

Астана — ожидаются гроза, град. Ветер южный, юго-западный, утром и днем порывы 15−20 метров в секунду.

Алматы — ожидается гроза.

Атырауская область — ожидается ветер с порывами до 15−20 метров в секунду. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Туркестанская область — ожидается гроза, на севере области пыльная буря.

Акмолинская область — ожидается гроза. Днем на западе, севере, юге области ожидаются град, шквал. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Восточно-Казахстанская область — ожидается гроза, днем град, шквал. 30 июня утром и днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Область Ұлытау — ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15−20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Карагандинская область — днем на западе, севере, востоке области ожидается гроза. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Область Абай — днем гроза, на севере, юге, в центре области ожидаются град, шквал.

Кызылординская область — на западе области ожидается гроза. Днем в центре области пыльная буря.

Алматинская область — в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35 градусов.

Костанайская область — на западе, севере, востоке области ожидаются сильный дождь, гроза, днем град, шквал. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Актюбинская область — ветер с порывами до 15−20 метров в секунду.

Мангистауская область — ожидается ветер северо-западный, северный, на севере области 15−20 метров в секунду. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Западно-Казахстанская область — ветер северный с переходом юго-западный, днем на востоке области порывы 15−20 метров в секунду.

Северо-Казахстанская область — на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем град.

Павлодарская область — ожидается гроза. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Область Жетісу — на северо-востоке, в горных районах области ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара 35−36 градусов.

Жамбылская область — ожидается гроза. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду, порывы 23−28 метров в секунду.