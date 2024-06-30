Спасатели МЧС помогают подтопленцам в Хабаровском крае

В районе Вяземского работают две группы спасателей МЧС России. В селе Видное они оказывают адресную помощь жителям домов, расположенных в низинах и рядом с рекой, где вода затопила приусадебные участки. Спасатели помогают перемещать имущество и вещи на возвышенные участки. Также здесь налажено взаимодействие с местными органами власти и проводится мониторинг гидрологической ситуации.