Спасатели МЧС помогают подтопленцам в Хабаровском крае

По состоянию на утро 30 июня в Вяземском районе остаются залитыми водой три внутрипоселковые дороги в деревнях Видное, Кукелево и Кедрово. В этих населенных пунктах вода проникла на территорию 12 приусадебных участков, сообщает AmurMedia со ссылкой на Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.
В районе Вяземского работают две группы спасателей МЧС России. В селе Видное они оказывают адресную помощь жителям домов, расположенных в низинах и рядом с рекой, где вода затопила приусадебные участки. Спасатели помогают перемещать имущество и вещи на возвышенные участки. Также здесь налажено взаимодействие с местными органами власти и проводится мониторинг гидрологической ситуации.
Уровни воды на 07:00 (ХБР) 30.06.2024 по данным Дальневосточного УГМС: р. Бикин с. Лесопильное (звеньевой) — 354 см (-34 см за сутки) (уровень неблагоприятного явления — 410 см); р. Уссури с. Лончаково — 484 см (+13 см за сутки) (уровень неблагоприятного явления — 350 см, опасного — 500 см); р. Уссури с. Шереметьево — 902 см (+15 см за сутки) (уровень неблагоприятного явления — 810 см, опасного — 950 см); р. Уссури с. Венюково — 459 см (+8 см за сутки) (уровень неблагоприятного явления — 400 см, опасного — 520 см); р. Амур г. Хабаровск — 325 см (+11 см за сутки) (уровень неблагоприятного явления — 450 см, опасного — 600 см).
В период прохождения паводка рекомендуется жителям соблюдать меры предосторожности, защищать своё имущество, и ограничить посещение лесов и водоемов.