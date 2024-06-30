Из-за непогоды спасатели рекомендовали отказаться от сплавов по рекам в Челябинской области

«В связи с погодными условиями (дожди, порывы ветра) сотрудники МЧС России не рекомендуют выходить на туристические маршруты водных акваторий рек Ай, Юрюзань, Большая Сатка в ближайшие три дня. Скорректируйте свои планы до стабилизации погодных условий», — прокомментировали в пресс-центре ведомства.
Интенсивные осадки активно наполняют реки дождевой водой. Сточные воды, попадая в них, создают сильное течение с упавшими деревьями, камнями, большими ветками.
Существует риск не справиться с управлением лодкой, вылететь на мель или оказаться зажатым между деревьями, получить травмы.
Ранее сообщалось, что в Ашинском районе из-за большого количества осадков на федеральной трассе М-5 размыло участок проезжей части. «1600-й километр автомобильной дороги Москва — Челябинск в Ашинском районе. В связи с выпадением большого количества осадков произошло вымывание дорожного полотна по направлению в сторону Москвы», — предупреждают инспекторы ДПС.
Кроме того, в Саткинском районе река Каменка размыла мост. В Катав-Ивановске, где накануне выпало 77% месячной нормы осадков, уровень воды в реке Катав значительно поднялся, под водой оказался пешеходный мост, подтопило огороды. В Трехгорном в связи с переливом ручья Бахтияров проезд временно закрыт по одному из направлений. Для всех, кто имеет пропуск в ЗАТО, открыт проезд через КПП-2.