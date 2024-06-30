Из-за непогоды спасатели рекомендовали отказаться от сплавов по рекам в Челябинской области

Кроме того, в Саткинском районе река Каменка размыла мост. В Катав-Ивановске, где накануне выпало 77% месячной нормы осадков, уровень воды в реке Катав значительно поднялся, под водой оказался пешеходный мост, подтопило огороды. В Трехгорном в связи с переливом ручья Бахтияров проезд временно закрыт по одному из направлений. Для всех, кто имеет пропуск в ЗАТО, открыт проезд через КПП-2.