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Топ-5 новостей в Молдове на 30 июня

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 30 июня 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +28° 6 м/с 74% 759 мм рт. ст. +26°
Источник: Комсомольская правда

1. Такой жары в Молдове в июне ещё не было: Синоптики о новом температурном рекорде — пекло за +40 градусов.

2. Ей нечем порадовать народ: Почему в Молдове никогда не увидят дебатов с участием Майи Санду?

3. Лафа закончилась: Жители Молдовы, которые захотят получить румынский паспорт, должны будут сдать обязательный экзамен по языку.

4. Дешёвый спектакль для непросвещенного зрителя: PAS, получающая миллионы из госбюджета Молдовы плачется, что не может выплатить долг в три сотни тысяч леев.

5. Ярмарки Кишинева в выходные ждут посетителей: где в столице купить местную продукцию.