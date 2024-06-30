Топ-5 новостей в Молдове на 30 июня

1. Такой жары в Молдове в июне ещё не было: Синоптики о новом температурном рекорде — пекло за +40 градусов.
2. Ей нечем порадовать народ: Почему в Молдове никогда не увидят дебатов с участием Майи Санду?
3. Лафа закончилась: Жители Молдовы, которые захотят получить румынский паспорт, должны будут сдать обязательный экзамен по языку.
4. Дешёвый спектакль для непросвещенного зрителя: PAS, получающая миллионы из госбюджета Молдовы плачется, что не может выплатить долг в три сотни тысяч леев.
5. Ярмарки Кишинева в выходные ждут посетителей: где в столице купить местную продукцию.