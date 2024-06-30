Иркутск и Казань договорились о сотрудничестве в сфере туризма

Татаро-башкирский народный праздник Сабантуй отметили в Иркутске 29 июня. Главное мероприятие прошло на площади у памятника Александру III. Там же и было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и гостеприимства. Оно предполагает обмен опытом. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.