Иркутск и Казань договорились о сотрудничестве в сфере туризма

Татаро-башкирский народный праздник Сабантуй отметили в Иркутске 29 июня. Главное мероприятие прошло на площади у памятника Александру III. Там же и было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и гостеприимства. Оно предполагает обмен опытом. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
— В прошлом году мы заключили соглашение с Казанью о сотрудничестве, и уже сегодня в Иркутске мы масштабно отмечаем Сабантуй. Будем и дальше поддерживать друг друга, — подчеркнул мэр города Руслан Болотов.
Помимо новой договоренности между городами, на мероприятии ещё выступали музыкальные и танцевальные коллективы. Жители и гости областного центра могли попрощаться национальную кухню и прикоснуться к традициям татаро-башкир.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Доме молодежи открыли новые пространства для творчества жителей региона. На первом этаже центра разместились медиацентр, VR-арена, кибер-класс и другие локации.