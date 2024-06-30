Жара, жара… Прогноз погоды на 30 июня

«В дневные часы максимальная температура воздуха во многих районах достигнет +30 +34°С, по югу местами до +35°С», — рассказали в Белгидромете.
Преимущественно будет без осадков. Ветер переменных направлений слабый.
Прогноз погоды по регионам:
Минск. Малооблачно. Без осадков. Температура воздуха +29..+31°C. Ветер переменный, 3−8 м/с.
Брест. Малооблачно. Без осадков. Температура воздуха +33..+35°C. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.
Витебск. Малооблачно. Без осадков. Температура воздуха +28..+30°C. Ветер неустойчивый, 1−6 м/с.
Гомель. Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +31..+33°C. Ветер неустойчивый, 1−6 м/с.
Гродно. Малооблачно. Без осадков. Температура воздуха +30..+32°C. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.
Могилев. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +30..+32°C. Ветер неустойчивый, 1−6 м/с.