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Жара, жара… Прогноз погоды на 30 июня

В воскресенье, 30 июня, в Беларуси будет малооблачно. Из-за жары синоптики снова объявили оранжевый уровень опасности.

Сейчас в Ричмонде: +28° 6 м/с 74% 759 мм рт. ст. +26°
Источник: Смартпресс

«В дневные часы максимальная температура воздуха во многих районах достигнет +30 +34°С, по югу местами до +35°С», — рассказали в Белгидромете.

Преимущественно будет без осадков. Ветер переменных направлений слабый.

Прогноз погоды по регионам:

Минск. Малооблачно. Без осадков. Температура воздуха +29..+31°C. Ветер переменный, 3−8 м/с.

Брест. Малооблачно. Без осадков. Температура воздуха +33..+35°C. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Витебск. Малооблачно. Без осадков. Температура воздуха +28..+30°C. Ветер неустойчивый, 1−6 м/с.

Гомель. Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +31..+33°C. Ветер неустойчивый, 1−6 м/с.

Гродно. Малооблачно. Без осадков. Температура воздуха +30..+32°C. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Могилев. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +30..+32°C. Ветер неустойчивый, 1−6 м/с.