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На следующей неделе в Перми будет теплее климатической нормы

В Прикамье заглянет антициклон из Средиземноморья.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 81% 758 мм рт. ст. +26°
Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае постепенно теплеет. В Перми сегодня днем воздух прогреется до +23 градусов.

На севере края будет заметно теплее — до +27. Такой прогноз дают специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Прикамье начинает понемногу формироваться антициклональный тип погоды. Осадков в воскресный день не ожидается. Ветер будет довольно сильный — около 8 метров в секунду с порывами до 14 метров.

На следующей неделе мы заметнее ощутим влияние антициклона из Средиземноморья. Но обещанный 30-градусный зной пока не придет.

— С понедельника по среду температура будет на 1−3 градуса выше нормы, — прогнозируют синоптики. — В понедельник, 1 июля, днем в Перми будет +25…+27 градусов, по краю — +23…+28 градусов. В первый день недели в Прикамье пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром.