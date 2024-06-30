На следующей неделе в Перми будет теплее климатической нормы

— С понедельника по среду температура будет на 1−3 градуса выше нормы, — прогнозируют синоптики. — В понедельник, 1 июля, днем в Перми будет +25…+27 градусов, по краю — +23…+28 градусов. В первый день недели в Прикамье пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром.