Как соблюдать питьевой режим в жару, рассказал врач

Идеальным средством для утоления жажды врач считает негазированную чистую воду или несладкий зеленый чай. Также подойдут натуральные соки, разведенные в пропорции один к десяти. Например, можно самостоятельно выжать сок из сельдерея или лимона, а затем смешать их с водой. Но это при отсутствии противопоказаний к их употреблению.