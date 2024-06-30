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Как соблюдать питьевой режим в жару, рассказал врач

Повышенная температура на открытой местности или в помещении может негативно отразиться на самочувствии человека. Врач высшей категории Александр Горячев отметил, что жара способна привести к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья, рассказывает Tengri Life со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Источник: AP 2023

По словам Горячева, ухудшение здоровья зачастую связано с обезвоживанием организма, ведь в жаркую погоду быстро теряется жидкость. Поэтому важно своевременно пополнять ее запасы. А поможет в этом питьевой режим.

Идеальным средством для утоления жажды врач считает негазированную чистую воду или несладкий зеленый чай. Также подойдут натуральные соки, разведенные в пропорции один к десяти. Например, можно самостоятельно выжать сок из сельдерея или лимона, а затем смешать их с водой. Но это при отсутствии противопоказаний к их употреблению.

«В жару важно контролировать и температуру потребляемой жидкости, она должна быть комнатной температуры. При этом в жаркую погоду увеличивается и дневная норма воды — в среднем до 3,5 литров. При физической работе она может вырасти до 4 литров».

пояснил Горячев.

Также доктор добавил, что летом при температуре выше 20 градусов рекомендуется выпивать 100−200 миллилитров жидкости в час. Однако людям с проблемами сердечно-сосудистой системы, ожирением, гипертонией и заболеваниями почек стоит отказаться от такой идеи и пройти консультацию специалиста.

здоровье