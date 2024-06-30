Как соблюдать питьевой режим в жару, рассказал врач

По словам Горячева, ухудшение здоровья зачастую связано с обезвоживанием организма, ведь в жаркую погоду быстро теряется жидкость. Поэтому важно своевременно пополнять ее запасы. А поможет в этом питьевой режим.
Идеальным средством для утоления жажды врач считает негазированную чистую воду или несладкий зеленый чай. Также подойдут натуральные соки, разведенные в пропорции один к десяти. Например, можно самостоятельно выжать сок из сельдерея или лимона, а затем смешать их с водой. Но это при отсутствии противопоказаний к их употреблению.
«В жару важно контролировать и температуру потребляемой жидкости, она должна быть комнатной температуры. При этом в жаркую погоду увеличивается и дневная норма воды — в среднем до 3,5 литров. При физической работе она может вырасти до 4 литров».
Также доктор добавил, что летом при температуре выше 20 градусов рекомендуется выпивать 100−200 миллилитров жидкости в час. Однако людям с проблемами сердечно-сосудистой системы, ожирением, гипертонией и заболеваниями почек стоит отказаться от такой идеи и пройти консультацию специалиста.