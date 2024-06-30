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В Хабаровском крае семье фронтовика вернули потерянную Звезду Героя

Награды были похищены во время переезда семьи ветерана и чудом вернулись законным владельцам.

В июне ученики МАОУ г. Хабаровска «Средняя школа № 33 имени Героя Советского Союза В. Д. Бубенина» Владислав Шулепов и Софья Кравченко в ходе уборки школьного приусадебного участка обнаружили Орден Отечественной войны I степени. На обратной стороне Ордена указан номер 114517. Заместитель директора школы по воспитательной работе Ольга Лунева передала Орден в Правительство края для установления его владельца.

— Рабочая группа Правительства края по увековечению памяти погибших при защите Отечества, которая ведет Книгу памяти Хабаровского края, обратилась в одноименный Департамент министерства обороны России, рассказывает секретарь рабочей группы Татьяна Фонова. — Благодарим коллег за оперативные ответы. Согласно полученной информации и поступившим документам из Центрального архива Министерства обороны России оказалось, что данный Орден принадлежит старшему лейтенанту 880 армейского артиллерийского полка 4-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта Карабухину Макару Григорьевичу.

Рабочая группа была в недоумении, каким образом Орден солдата из Смоленской области оказался в центре Хабаровска через 80 лет после его присуждения старшему лейтенанту Карабухину.

Старший лейтенант Карабухин был мобилизован в ряды Рабоче-Крестьянской армии со Смоленщины в 1939 году. Участвовал в боях Великой Отечественной войны с первых дней ее начала. С 25 июня 1941 г. воевал на Юго-Западном фронте в звании лейтенанта.

— Ему довелось пройти тяжелый фронтовой путь, хотя навряд ли тогда у кого-то он мог быть легким, — продолжает Татьяна Фонова. — Первое ранение получил 30 сентября 1941 года. По февраль 1942 года находился в госпитале. Вернулся в строй. В июле 1942 года получил контузию и легкое ранение, числился пропавшим без вести. Есть документы о вручении уведомления отцу в Белоруссии, что сын пропал без вести. А он попал в плен. Бежал из плена и воевал в составе партизанского отряда. Награжден Орденом Партизанской звезды III степени (Югославия). В 1943 г. вернулся к воинским соединениям РККА и воевал в составе 880 армейского артиллерийского полка 52 стрелковой дивизии 4 гвардейской армии 1-го Украинского фронта.

Согласно наградному листу Орденом Отечественной войны I степени, «Карабухин М. Г. 4.12.1944 г. во время боев на подступах к г. Илок (Хорватия) под сильным пулеметным огнем противника мужественно и умело командовал огнем батареи, уничтожив минометную батарею, 8 пулеметов, разбив 2 ДЗОТа. 8.12.1944 г. в боях за д. Сотин, проявляя мужество и исключительную инициативу, уничтожил 2 орудия, 6 пулеметов, орудие “Великая Германия” и до 60 гитлеровцев. 9.12.1944 г. в боях за ту же деревню проявил образцы искусства в стрельбе, уничтожив 3 пулемета, 2 орудия, минометную батарею, орудие “Великая Германия”, ДЗОТ противника».

Победу встретил в Будапеште. За мужество и героизм, проявленные в ходе Великой Отечественной войны, Макар Григорьевич Карабухин был награжден Орденом Красной звезды (1943), Орденом Отечественной войны I степени (1945), медалями: «За освобождение Белграда»(1945), «За взятие Будапешта»(1945), «За взятие Вены» (1945), «За победу над Германией 1941 — 1945 гг. “.

После Победы над фашистской Германией принимал участие в Маньчжурской наступательной операции в августе-сентябре 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Мирную жизнь начал в г. Бикин, где женился, родилась первая дочь.

По семейным обстоятельствам для ухода за пожилыми родителями молодая семья уезжала в г. Зильва Белоруссии. Там продолжил службу, был ранен бандформированием и комиссован. Вернулся на Дальний Восток в г. Бикин. Макар Григорьевич работал председателем пчеловодческого совхоза «Оренбуржец», директором «Промптичкомбината». В возрасте 41 года заболел и умер в 1960 году. Похоронен в г. Бикин.

Рабочей группой были установлены и найдены родственники Карабухина. В семье Макара Григорьевича и Евдокии Васильевны родились Нина, 1947 г. рожд., Надежда, 1949 г. рожд., Сергей 1952 г. рождения. Дочери Карабухины живут в г. Амурске, сын умер в 2003 году.

При переезде семьи из г. Бикин в г. Хабаровск были украдены ордена и медали Карабухина М. Г. В семье сохранились наградные удостоверения, свято хранится память о ратном служении Отечеству Макара Григорьевича Карабухина.

— Символично, что в один день мы получили справку из Центрального архива Министерства обороны России с приложением учетной карточки наград Карабухина, где указаны номера всех его наград. И в это же время Надежда Макаровна нам прислала скан Орденской книжки, где прописаны номера и даты вручения Ордена Красной звезды и Ордена Отечественной войны I степени Карабухина, — подчеркивает Татьяна Фонова. — Чтобы ощутить значимость Ордена Отечественной войны I степени в боевой обстановке, вспомним старшего сержанта из Комсомольска-на-Амуре Алексея Федоровича Алеканцева, который в ходе боя 25 августа 1942 г. под Сталинградом на станции Тундутово вместе со своим расчетом 45-мм пушкой образца 1937 года уничтожил 8 немецких танков и подбил четыре. Мало того, вынес с поля боя на себе раненного Чебунина. Представлен к Герою Советского Союза, но командиры не поверили таким масштабам и заменили Золотую звезду Героя на Орден Отечественной войны I степени. Легендарная сорокопятка как экспонат и пример невероятного героизма бойца 422-й стрелковой дивизии Алеканцева стоит в Военно-историческом музее артиллерии в Санкт-Петербурге.

21 июня 2024 г. рабочая группа правительства края по увековечению памяти погибших при защите Отечества внесла имя старшего лейтенанта Карабухина М. Г. в Книгу памяти Хабаровского края.

Непосредственно боевой орден передал дочерям Карабухина Макара Григорьевича 27 июня врио губернатора края Дмитрий Викторович Демешин. Как подчеркнул врио губернатора края, наша общая задача сделать так, чтобы никто не был забыт, ничто не забыто.

-Как отметила старшая дочь Нина Макаровна Суворова, из рук первых лиц края она получает награду во второй раз: первый раз Алексей Климентьевич Черный вручал ей грамоту как парторгу и начальнику цеха завода древесно волокнистых плит, который выдавал в среднем 20 миллионов квадратных метров плиты в год, — сообщила Татьяна Фонова. — Во второй раз — временно исполняющий обязанности Губернатора края Дмитрий Викиторович Демешин вернул семье такой дорогой Орден. В семье сохранилось только две фотографии Макара Григорьевича и везде на лацкане его пиджака два боевых ордена. Настолько они дороги были бойцу. Надежда Макаровна работала много лет на целлюлозно-картонном комбинате в г. Амурске.

На этом история не заканчивается. Есть желание найти остальные награды Макара Григорьевича, тем более, что их номера известны, а также уточнить фронтовую судьбу и биографию родного брата Макара Григорьевича Василия, 1927 года рождения. Он был мобилизован на фронт в апреле 1945 года.

Рабочая группа обращается к жителям г. Хабаровска, специалистам школьных музеев и клубов посмотреть в своих экспозициях Орден Красной звезды № 252757. Это награда Карабухина Макара Григорьевича. К сожалению медали «За освобождение Белграда»(1945), «За взятие Будапешта»(1945), «За взятие Вены» (1945), «За победу над Германией 1941 — 1945 гг.», «За победу над Японией» без номеров.

Напомним, президент России Владимир Владимирович Путин в апреле 2021 года получил Российскому оргкомитету «Победа» совместно с главами субъектов Российской Федерации сформировать к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов Книги памяти сел, городов, городских округов. В Хабаровском крае предстоит создать 242 Книги памяти. Многие села и поселки провели огромнейшую работу и уже могут сказать: Помним. Гордимся. Равняемся.