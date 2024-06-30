В Хабаровском крае семье фронтовика вернули потерянную Звезду Героя

В июне ученики МАОУ г. Хабаровска «Средняя школа № 33 имени Героя Советского Союза В. Д. Бубенина» Владислав Шулепов и Софья Кравченко в ходе уборки школьного приусадебного участка обнаружили Орден Отечественной войны I степени. На обратной стороне Ордена указан номер 114517. Заместитель директора школы по воспитательной работе Ольга Лунева передала Орден в Правительство края для установления его владельца.
— Рабочая группа Правительства края по увековечению памяти погибших при защите Отечества, которая ведет Книгу памяти Хабаровского края, обратилась в одноименный Департамент министерства обороны России, рассказывает секретарь рабочей группы Татьяна Фонова. — Благодарим коллег за оперативные ответы. Согласно полученной информации и поступившим документам из Центрального архива Министерства обороны России оказалось, что данный Орден принадлежит старшему лейтенанту 880 армейского артиллерийского полка 4-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта Карабухину Макару Григорьевичу.
Рабочая группа была в недоумении, каким образом Орден солдата из Смоленской области оказался в центре Хабаровска через 80 лет после его присуждения старшему лейтенанту Карабухину.
— Ему довелось пройти тяжелый фронтовой путь, хотя навряд ли тогда у кого-то он мог быть легким, — продолжает Татьяна Фонова. — Первое ранение получил 30 сентября 1941 года. По февраль 1942 года находился в госпитале. Вернулся в строй. В июле 1942 года получил контузию и легкое ранение, числился пропавшим без вести. Есть документы о вручении уведомления отцу в Белоруссии, что сын пропал без вести. А он попал в плен. Бежал из плена и воевал в составе партизанского отряда. Награжден Орденом Партизанской звезды III степени (Югославия). В 1943 г. вернулся к воинским соединениям РККА и воевал в составе 880 армейского артиллерийского полка 52 стрелковой дивизии 4 гвардейской армии 1-го Украинского фронта.
Согласно наградному листу Орденом Отечественной войны I степени, «Карабухин М. Г. 4.12.1944 г. во время боев на подступах к г. Илок (Хорватия) под сильным пулеметным огнем противника мужественно и умело командовал огнем батареи, уничтожив минометную батарею, 8 пулеметов, разбив 2 ДЗОТа. 8.12.1944 г. в боях за д. Сотин, проявляя мужество и исключительную инициативу, уничтожил 2 орудия, 6 пулеметов, орудие “Великая Германия” и до 60 гитлеровцев. 9.12.1944 г. в боях за ту же деревню проявил образцы искусства в стрельбе, уничтожив 3 пулемета, 2 орудия, минометную батарею, орудие “Великая Германия”, ДЗОТ противника».
Победу встретил в Будапеште. За мужество и героизм, проявленные в ходе Великой Отечественной войны, Макар Григорьевич Карабухин был награжден Орденом Красной звезды (1943), Орденом Отечественной войны I степени (1945), медалями: «За освобождение Белграда»(1945), «За взятие Будапешта»(1945), «За взятие Вены» (1945), «За победу над Германией 1941 — 1945 гг. “.
После Победы над фашистской Германией принимал участие в Маньчжурской наступательной операции в августе-сентябре 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Мирную жизнь начал в г. Бикин, где женился, родилась первая дочь.
Рабочей группой были установлены и найдены родственники Карабухина. В семье Макара Григорьевича и Евдокии Васильевны родились Нина, 1947 г. рожд., Надежда, 1949 г. рожд., Сергей 1952 г. рождения. Дочери Карабухины живут в г. Амурске, сын умер в 2003 году.
При переезде семьи из г. Бикин в г. Хабаровск были украдены ордена и медали Карабухина М. Г. В семье сохранились наградные удостоверения, свято хранится память о ратном служении Отечеству Макара Григорьевича Карабухина.
— Символично, что в один день мы получили справку из Центрального архива Министерства обороны России с приложением учетной карточки наград Карабухина, где указаны номера всех его наград. И в это же время Надежда Макаровна нам прислала скан Орденской книжки, где прописаны номера и даты вручения Ордена Красной звезды и Ордена Отечественной войны I степени Карабухина, — подчеркивает Татьяна Фонова. — Чтобы ощутить значимость Ордена Отечественной войны I степени в боевой обстановке, вспомним старшего сержанта из Комсомольска-на-Амуре Алексея Федоровича Алеканцева, который в ходе боя 25 августа 1942 г. под Сталинградом на станции Тундутово вместе со своим расчетом 45-мм пушкой образца 1937 года уничтожил 8 немецких танков и подбил четыре. Мало того, вынес с поля боя на себе раненного Чебунина. Представлен к Герою Советского Союза, но командиры не поверили таким масштабам и заменили Золотую звезду Героя на Орден Отечественной войны I степени. Легендарная сорокопятка как экспонат и пример невероятного героизма бойца 422-й стрелковой дивизии Алеканцева стоит в Военно-историческом музее артиллерии в Санкт-Петербурге.
21 июня 2024 г. рабочая группа правительства края по увековечению памяти погибших при защите Отечества внесла имя старшего лейтенанта Карабухина М. Г. в Книгу памяти Хабаровского края.
-Как отметила старшая дочь Нина Макаровна Суворова, из рук первых лиц края она получает награду во второй раз: первый раз Алексей Климентьевич Черный вручал ей грамоту как парторгу и начальнику цеха завода древесно волокнистых плит, который выдавал в среднем 20 миллионов квадратных метров плиты в год, — сообщила Татьяна Фонова. — Во второй раз — временно исполняющий обязанности Губернатора края Дмитрий Викиторович Демешин вернул семье такой дорогой Орден. В семье сохранилось только две фотографии Макара Григорьевича и везде на лацкане его пиджака два боевых ордена. Настолько они дороги были бойцу. Надежда Макаровна работала много лет на целлюлозно-картонном комбинате в г. Амурске.
На этом история не заканчивается. Есть желание найти остальные награды Макара Григорьевича, тем более, что их номера известны, а также уточнить фронтовую судьбу и биографию родного брата Макара Григорьевича Василия, 1927 года рождения. Он был мобилизован на фронт в апреле 1945 года.
Рабочая группа обращается к жителям г. Хабаровска, специалистам школьных музеев и клубов посмотреть в своих экспозициях Орден Красной звезды № 252757. Это награда Карабухина Макара Григорьевича. К сожалению медали «За освобождение Белграда»(1945), «За взятие Будапешта»(1945), «За взятие Вены» (1945), «За победу над Германией 1941 — 1945 гг.», «За победу над Японией» без номеров.
Напомним, президент России Владимир Владимирович Путин в апреле 2021 года получил Российскому оргкомитету «Победа» совместно с главами субъектов Российской Федерации сформировать к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов Книги памяти сел, городов, городских округов. В Хабаровском крае предстоит создать 242 Книги памяти. Многие села и поселки провели огромнейшую работу и уже могут сказать: Помним. Гордимся. Равняемся.