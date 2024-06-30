В Хабаровском крае семье фронтовика вернули потерянную Звезду Героя

— Символично, что в один день мы получили справку из Центрального архива Министерства обороны России с приложением учетной карточки наград Карабухина, где указаны номера всех его наград. И в это же время Надежда Макаровна нам прислала скан Орденской книжки, где прописаны номера и даты вручения Ордена Красной звезды и Ордена Отечественной войны I степени Карабухина, — подчеркивает Татьяна Фонова. — Чтобы ощутить значимость Ордена Отечественной войны I степени в боевой обстановке, вспомним старшего сержанта из Комсомольска-на-Амуре Алексея Федоровича Алеканцева, который в ходе боя 25 августа 1942 г. под Сталинградом на станции Тундутово вместе со своим расчетом 45-мм пушкой образца 1937 года уничтожил 8 немецких танков и подбил четыре. Мало того, вынес с поля боя на себе раненного Чебунина. Представлен к Герою Советского Союза, но командиры не поверили таким масштабам и заменили Золотую звезду Героя на Орден Отечественной войны I степени. Легендарная сорокопятка как экспонат и пример невероятного героизма бойца 422-й стрелковой дивизии Алеканцева стоит в Военно-историческом музее артиллерии в Санкт-Петербурге.