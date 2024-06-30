В лагере «Уральские зори» назвали причину массового отравления детей

Администрация детского оздоровительно-образовательного центра «Уральские зори» прокомментировала ситуацию с массовым отравлением детей и назвала вероятную причину. Эта информация опубликована в официальном сообществе ДООЦ.
«После опроса детей было выявлено, что кроме приема пищи в столовой детского центра, дети употребляли сами и угощали других детей запрещенными в лагере продуктами питания, особенно, ягодами и фруктами, которые недавно появились в продаже в нашем регионе», — говорится в сообщении.
По информации организации, выясняли причины ЧП совместно с прокуратурой и Роспотребнадзором Республики Башкортостан. Специалисты провели в лагере настоящее расследования: взяли анализы пищи, приготовленной в столовой центра, анализы у всего персонала — не обнаружено ни одного отклонения от нормы.
В ДООЦ введены специальные противоэпидемиологические мероприятия, включающие в себя, запрет на передачу родителями продуктов питания. Можно только привезти ребенку чистые вещи, питьевую воду, сухое печенье (без начинки) и карамели. Все посылки будут проверять дежурный воспитатель или администратор центра. За нарушение — детей отчислят.
Сейчас лагерь работает в штатном режиме.
Напомним, в магнитогорском детском летнем лагере «Уральские зори» (принадлежит ПАО «ММК») произошло массовое отравление детей и педагогов. По словам родителей, инцидент случился еще в начале недели, однако руководство учреждения не предоставило им никакой информации.