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В лагере «Уральские зори» назвали причину массового отравления детей

Официальный ответ опубликован в Сети.

Администрация детского оздоровительно-образовательного центра «Уральские зори» прокомментировала ситуацию с массовым отравлением детей и назвала вероятную причину. Эта информация опубликована в официальном сообществе ДООЦ.

«После опроса детей было выявлено, что кроме приема пищи в столовой детского центра, дети употребляли сами и угощали других детей запрещенными в лагере продуктами питания, особенно, ягодами и фруктами, которые недавно появились в продаже в нашем регионе», — говорится в сообщении.

По информации организации, выясняли причины ЧП совместно с прокуратурой и Роспотребнадзором Республики Башкортостан. Специалисты провели в лагере настоящее расследования: взяли анализы пищи, приготовленной в столовой центра, анализы у всего персонала — не обнаружено ни одного отклонения от нормы.

В ДООЦ введены специальные противоэпидемиологические мероприятия, включающие в себя, запрет на передачу родителями продуктов питания. Можно только привезти ребенку чистые вещи, питьевую воду, сухое печенье (без начинки) и карамели. Все посылки будут проверять дежурный воспитатель или администратор центра. За нарушение — детей отчислят.

Сейчас лагерь работает в штатном режиме.

Напомним, в магнитогорском детском летнем лагере «Уральские зори» (принадлежит ПАО «ММК») произошло массовое отравление детей и педагогов. По словам родителей, инцидент случился еще в начале недели, однако руководство учреждения не предоставило им никакой информации.

здоровье