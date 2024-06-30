В лагере «Уральские зори» назвали причину массового отравления детей

«После опроса детей было выявлено, что кроме приема пищи в столовой детского центра, дети употребляли сами и угощали других детей запрещенными в лагере продуктами питания, особенно, ягодами и фруктами, которые недавно появились в продаже в нашем регионе», — говорится в сообщении.