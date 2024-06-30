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Омич продавал фарш из мяса, которое не было указано в документах

Декларацию Россельхознадзора о соответствии признали недействительной.

Источник: Om1.ru

С начала 2024 года сотрудники регионального управления Россельхознадзора по Омской области выявили 15 случаев недостоверной декларации пищевой продукции, сделанной из продуктов животного происхождения.

Среди наиболее распространённых нарушений — декларирование качества продуктов с помощью «лабораторий-фантомов», неправильное указание места производства продукции, а также её несоответствие требованиям технических регламентов.

На сайте ведомства приводятся все случаи в течение нынешнего года, когда декларации пищевой продукции признавались недействительными. Подробно рассказывается о наиболее свежем случае: 27 июня региональное управление Россельхознадзора обратил внимание на омского ИП Чертищева Л. В., который изготовил более 200 килограммов фарша «Крестьянский». По документам в состав фарша входила говядина и свинина, однако фактически при производстве в качестве сырья использовалась только свинина.

"По факту выявленного нарушения Управлением Россельхознадзора хозяйствующему субъекту объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и выдано решение о признании декларации о соответствии на мясную продукцию недействительной.

Изменения внесены на сайт Росаккредитации. Теперь предприниматели обязаны провести положенные исследования данной продукции и заново оформить декларации согласно требованиям техрегламентов", — объявили в ведомстве.