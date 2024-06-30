Омич продавал фарш из мяса, которое не было указано в документах

На сайте ведомства приводятся все случаи в течение нынешнего года, когда декларации пищевой продукции признавались недействительными. Подробно рассказывается о наиболее свежем случае: 27 июня региональное управление Россельхознадзора обратил внимание на омского ИП Чертищева Л. В., который изготовил более 200 килограммов фарша «Крестьянский». По документам в состав фарша входила говядина и свинина, однако фактически при производстве в качестве сырья использовалась только свинина.