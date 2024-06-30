Омич продавал фарш из мяса, которое не было указано в документах

С начала 2024 года сотрудники регионального управления Россельхознадзора по Омской области выявили 15 случаев недостоверной декларации пищевой продукции, сделанной из продуктов животного происхождения.
Среди наиболее распространённых нарушений — декларирование качества продуктов с помощью «лабораторий-фантомов», неправильное указание места производства продукции, а также её несоответствие требованиям технических регламентов.
"По факту выявленного нарушения Управлением Россельхознадзора хозяйствующему субъекту объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и выдано решение о признании декларации о соответствии на мясную продукцию недействительной.
Изменения внесены на сайт Росаккредитации. Теперь предприниматели обязаны провести положенные исследования данной продукции и заново оформить декларации согласно требованиям техрегламентов", — объявили в ведомстве.