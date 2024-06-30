Губернатор Хоценко проверил ремонт Городского сада

В ходе инспекции Хоценко отметил хорошие темпы обновления и выразил уверенность, что после завершения ремонта Городской сад станет популярным местом для отдыха омичей и гостей региона. В этом году также планируется отремонтировать аллею братьев Сазоновых, лестницу в Воскресенском сквере и детскую площадку в ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ.