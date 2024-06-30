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Губернатор Хоценко проверил ремонт Городского сада

Губернатор Омской области Виталий Хоценко лично проверил ход благоустройства Городского сада в субботу, 29 июня.

Источник: РИА "Новости"

Этот проект, осуществляемый в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», уже на третьем этапе работ.

В мае во время работ на объекте деревьям повредили корни.

В ходе инспекции Хоценко отметил хорошие темпы обновления и выразил уверенность, что после завершения ремонта Городской сад станет популярным местом для отдыха омичей и гостей региона. В этом году также планируется отремонтировать аллею братьев Сазоновых, лестницу в Воскресенском сквере и детскую площадку в ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ.

Напомним, ранее мы писали, что выпускники-архитекторы представили свой образ будущего Омска.