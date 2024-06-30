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В Челябинской области из зоны подтопления эвакуируют туристов

В Челябинской области из-за обильных дождей река Юрюзань вышла из берегов. В зоне подтопления оказались около сотни туристов. Их эвакуируют в безопасное место. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщили в Поисково-спасательной службе региона.

Источник: Pchela.News

— Со вчерашнего дня уровень воды постоянно растёт и уже превысил максимум весеннего половодья, — рассказали в пресс-центре ведомства. — Такого, по словам местных жителей, не наблюдалось последние несколько лет. В Ашинском районе в зоне подтопления оказалась туристическая база «Серебряный ключ», где разместились несколько групп туристов. Спасатели и пожарные эвакуируют их из опасной зоны.

Минувшей ночью от береговой линии к посёлку Кропачёво спасатели доставили 35 человек, в основном женщин и детей.

— По предварительным данным вблизи подтопляемых участков у берегов Юрюзани остаются около 50 человек, — уточнили в Поисково-спасательной службе. — В эти минуты работы по оказанию им помощи продолжаются.