В Челябинской области из зоны подтопления эвакуируют туристов

— Со вчерашнего дня уровень воды постоянно растёт и уже превысил максимум весеннего половодья, — рассказали в пресс-центре ведомства. — Такого, по словам местных жителей, не наблюдалось последние несколько лет. В Ашинском районе в зоне подтопления оказалась туристическая база «Серебряный ключ», где разместились несколько групп туристов. Спасатели и пожарные эвакуируют их из опасной зоны.