Авария в Новосибирске: жители микрорайона «Щ» остались без света и воды

Вечером 29 июня в Советском районе Новосибирска произошло отключение электроэнергии в микрорайоне Щ из-за аварии на подстанции. По сообщению на сайте «academ.info», без света остались жилые дома на улицах Героев Труда, Полевой, Демакова, Иванова, Российской и других.
В результате отключения электричества остановились насосы, что привело к прекращению подачи холодной воды в домах.
Диспетчерские службы ресурсоснабжающей организации ФГУП «УЭВ» не справляются со шквалом звонков от жителей. Сроки устранения аварии пока неизвестны.
По информации администрации Советского района, на подстанции работают аварийные бригады ФГУП «УЭВ». Предполагается, что ремонтные работы будут завершены к полуночи.
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