Авария в Новосибирске: жители микрорайона «Щ» остались без света и воды

Вечером 29 июня в Советском районе Новосибирска произошло отключение электроэнергии в микрорайоне Щ из-за аварии на подстанции. По сообщению на сайте «academ.info», без света остались жилые дома на улицах Героев Труда, Полевой, Демакова, Иванова, Российской и других.