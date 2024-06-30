Из новосибирской «Сибири» ушел хоккеист Денис Александров

Хоккеист Денис Александров уходит из ХК «Сибирь». Об этом сообщили на официальном сайте команды.
ХК «Сибирь» расторг контракт с защитником Денисом Александровым по соглашению обеих сторон. Фанаты переживают из-за потери еще одного игрока «Сибири» и желают ему успехов в другой команде.
«За нашу команду хоккеист провёл 2 сезона, сыграл 60 игр и набрал в них 3 (0+3) очка. Мы благодарим Дениса за игру и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!», — написали на странице команды.
А кто-то из болельщиков раскритиковали уход игрока из «Сибири».
«Вы что, полоумные? Такая статистика, такой игрок, а вы распрощались с ним», «Легенда», — написали жители Новосибирска.
Некоторые даже предположили, что Дениса Александрова переманили на более выгодный контракт.