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Из новосибирской «Сибири» ушел хоккеист Денис Александров

Фанаты переживают из-за потери еще одного игрока «Сибири» и желают ему успехов в другой команде.

Источник: ХК "Сибирь"

Хоккеист Денис Александров уходит из ХК «Сибирь». Об этом сообщили на официальном сайте команды.

ХК «Сибирь» расторг контракт с защитником Денисом Александровым по соглашению обеих сторон. Фанаты переживают из-за потери еще одного игрока «Сибири» и желают ему успехов в другой команде.

«За нашу команду хоккеист провёл 2 сезона, сыграл 60 игр и набрал в них 3 (0+3) очка. Мы благодарим Дениса за игру и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!», — написали на странице команды.

А кто-то из болельщиков раскритиковали уход игрока из «Сибири».

«Вы что, полоумные? Такая статистика, такой игрок, а вы распрощались с ним», «Легенда», — написали жители Новосибирска.

Некоторые даже предположили, что Дениса Александрова переманили на более выгодный контракт.

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