В районе Башкирии началось расследование массового отравления детей в лагере

Из детского лагеря «Уральские зори» под Магнитогорском, где находятся 740 отдыхающих, поступило сообщение о массовом отравлении. В настоящий момент Роспотребнадзор Башкирии уже начал расследование произошедшего. Пока что точная причина не названа. Со слов представителей администрации лагеря, что ей могла стать еда, которую передали детям родители во время посещения.
Со слов родителей, первые симптомы появились еще 25 числа, отметив, что об этом в лагере им не сообщали.
— Отравились еще 25 июня, родителям ничего не сказали. О ситуации узнали из комментария на странице лагеря, — цитирует слова родителей «КП-Челябинск».
Роспотребнадзор Башкирии информацию о отравлениях подтвердил и проинформировал, что проводит расследование с 27 июня, отметив, что с жалобами обращались и ранее.
— На момент приезда эпидемиологов выявлен один ребенок с признаками заболевания. Остальные дети, которые ранее обращались с жалобами на симптомы острой кишечной инфекции, обследованы и находятся под медицинским наблюдением, — передали в ведомстве.
В надзорном органе добавили, что взяты пробы на продукты и сырье, обследован также персонал и сам лагерь.
В администрации лагеря на жалобы и сообщения отреагировали публично 29 числа, заявив, что причиной стали запрещенные продукты, которые детям передали родители — в том числе, ягоды и фрукты.
— В прошедшие выходные было организовано свыше 600 посещений родителей детей в каждом лагере. Через два дня у ряда детей (больше обычного) появились признаки расстройства желудка, выраженные в однократной рвоте или слабости, — прокомментировали в руководстве «Уральских зорь».
Чтобы подтвердить правдивость своего утверждения, в заявлении было указано, что отклонений в анализах персонала и пище из столовой не было.
— При выявлении фактов несанкционированного проноса продуктов питания в лагерь (через забор или иным способом) дети будут отчисляться из лагеря за нарушение внутреннего распорядка, — заключили в лагере.
Ранее «КП-Уфа» передавала об отравлении семьи, которая проживает в Калтасинском районе Башкирии. Всего пострадало пятеро детей. Причиной предварительно назвали несвежие полуфабрикаты.
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