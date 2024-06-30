В районе Башкирии началось расследование массового отравления детей в лагере

Из детского лагеря «Уральские зори» под Магнитогорском, где находятся 740 отдыхающих, поступило сообщение о массовом отравлении. В настоящий момент Роспотребнадзор Башкирии уже начал расследование произошедшего. Пока что точная причина не названа. Со слов представителей администрации лагеря, что ей могла стать еда, которую передали детям родители во время посещения.