Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В каких овощах больше всего нитратов

В Северо-Казахстанской области, как и в других регионах страны — сезон ягод, фруктов и овощей. Актуальным вопросом является содержание в них нитратов. О мерах безопасности рассказали санитарные врачи, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: pixabay.com

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Татьяна Горлова отметила, что в последнее время проблема попадания в организм человека нитратов стала более чем актуальной.

— Важность понимания проблемы и выработка соответствующих мер помогут уберечь от появления опасных заболеваний. Нитраты необходимы растениям для построения клеток во время роста и особенно во время формирования плода растения. Поэтому в молодых овощах содержание их может быть более высоким, чем в уже созревших. В различных растениях накопление нитратов происходит неравномерно. К примеру, в редисе и огурцах — в поверхностных слоях, у моркови — в центре, в капустном початке — в кочерыжке. Содержание нитратов будет сильно различаться в зависимости от вида растения. Рекордсменами можно назвать свеклу, капусту, петрушку и укроп, все виды салата, редис, зеленый лук, сельдерей. Овощи с низким содержанием нитратов: баклажаны, томат, репчатый лук, чеснок, фасоль, перец. Фрукты и ягоды относительно безопасны, кроме, конечно, бахчевых культур арбузы и дыни.

проинформировала Т. Горлова.

Она добавила, что длительное хранение овощей или фруктов приводит к потере нитратов в плодах — в среднем 30−50% за несколько месяцев. Это связано с тем, что эти соединения химически активны.

— При обработке овощей, мойке и чистке, в среднем теряется около 12% нитратов, еще больше — при термической обработке, особенно при варке. Например, при варке свеклы теряется почти 40% нитратов, капусты или моркови — около 70%, для картофеля этот показатель равняется 80%

сказала Т. Горлова.

По словам санврача, нитраты попадают в человеческий организм постоянно и сами по себе не являются ни ядом, ни отравляющим веществом. Однако употребление их в повышенных количествах запускает процесс превращения нитратов в нитриты, которые являются более токсичными соединениями.

— В течение суток в организм человека может поступать безопасное количество нитратов, которое равняется пороговому значению в 5 мг на один килограмм веса человека. Например, для человека весом 60 кг пороговое суточное значение потребления нитратов составляет 0,3 грамма. Если в организм человека попадает большая доза нитратов, то через 4−6 часов начинается сильная одышка, тошнота, посинение слизистых и кожных покровов, кишечное расстройства организма. При этом возникают сильная слабость, головокружение и сильные боли в затылочной части головы, учащенное сердцебиение, в особо острых случаях может привести к тяжелым последствиям.

пояснила Т. Горлова.

Снизить уровень концентрации нитратов можно, если замачивать овощи или фрукты и тщательно промыть их под проточной водой. Обязательно нужно срезать верхушки и основания. Эффективно снижают уровень нитратов квашение, соление и маринование, термическая обработка. Хранить овощи нужно чистыми, без порчи и механических повреждений в сухом и прохладном месте. Это важно для того, чтобы не допустить размножения микрофлоры, из-за чего нитраты переходят во вредные нитриты.

здоровье