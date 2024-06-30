В каких овощах больше всего нитратов

— Важность понимания проблемы и выработка соответствующих мер помогут уберечь от появления опасных заболеваний. Нитраты необходимы растениям для построения клеток во время роста и особенно во время формирования плода растения. Поэтому в молодых овощах содержание их может быть более высоким, чем в уже созревших. В различных растениях накопление нитратов происходит неравномерно. К примеру, в редисе и огурцах — в поверхностных слоях, у моркови — в центре, в капустном початке — в кочерыжке. Содержание нитратов будет сильно различаться в зависимости от вида растения. Рекордсменами можно назвать свеклу, капусту, петрушку и укроп, все виды салата, редис, зеленый лук, сельдерей. Овощи с низким содержанием нитратов: баклажаны, томат, репчатый лук, чеснок, фасоль, перец. Фрукты и ягоды относительно безопасны, кроме, конечно, бахчевых культур арбузы и дыни.