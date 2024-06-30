В Красноярске на рабочей неделе уйдет невыносимая жара и придут дожди

Прогноз погоды составили городские синоптики Apple Weather.
В понедельник, 1 июля, ожидается до +24 градусов днем, будет облачно, дождь. Порывы ветра составят всего 5 метров в секунду. Ночью прогнозируется +19 градусов.
Во вторник температура воздуха поднимется до +25 градусов днем, а также упадет до 17 градусов ночью. Будет переменная облачность. Ветер слабый.
В среду температура воздуха днем будет держаться на отметке +27 градусов, а ночью она опустится до +15 градусов. Будет облачно, дождь.
В четверг потеплеет до +23 градусов днем, а также будет +15 градусов ночью. Будет облачно, дождь. Ветер до 7 метров в секунду.
В пятницу столбик термометра поднимется до +22 градусов днем. Будет переменная облачность, дождь. Ночью температура составит +14 градусов.