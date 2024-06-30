В Перми завершён поиск пропавшего 79-летнего мужчины с ведром

Поиск 79-летнего мужчины с ведром, который пропал в Перми, завершён, сообщает поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».
Речь идёт о пермяке, который исчез 26 июня. Волонтёры сообщали, что мужчина вышел из дома в Орджоникидзевском районе и пропал. Сообщалось, что у мужчины с собой был светло-коричневый рюкзак и белое пластиковое ведро.
«Найден! Жив! Всем спасибо за помощь! Просьба снять репосты!», — сообщил поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» ночью 30 июня.
Информация о том, где и при каких обстоятельствах был найден мужчина — не разглашается.