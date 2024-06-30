В Перми завершён поиск пропавшего 79-летнего мужчины с ведром

Речь идёт о пермяке, который исчез 26 июня. Волонтёры сообщали, что мужчина вышел из дома в Орджоникидзевском районе и пропал. Сообщалось, что у мужчины с собой был светло-коричневый рюкзак и белое пластиковое ведро.