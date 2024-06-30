Одиннадцать новых троллейбусов выйдут на челябинский маршрут

1 июля на линию выйдет сразу 11 машин местного производства, которые будут курсировать от остановки «Солнечный берег» до парка имени Гагарина. Интервал между рейсами составит порядка 10−20 минут.
В будние дни первый троллейбус отправится от «Солнечного берега» в 6.25, а последний в 22.28. От парка Гагарина движение в рабочие дни начнётся раньше: в 5.31, а закончится в 21.34.
В выходные же и старт, и окончание движения общественного транспорта сдвинется примерно на 10 минут. От «Солнечного берега» троллейбусы будут ходить с 6.35 до 22.40, а от парка Гагарина с 5.40 до 21.45.