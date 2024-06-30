В Севастополе вводят общегородской проездной билет

«Стоимость такого проездного составляет 2440 рублей, и действовать он будет в течение календарного месяца», — сказано в сообщении.
Как уточняют в профильном ведомстве, проездной будет действовать у всех перевозчиков, на всех автобусах, троллейбусах, катерах и паромах города. Он будет подвязан к банковской карте, а в последствии его можно будет записать и на карты ЕГКС. Записать общегородской проездной на банковскую карту можно в мобильном приложении или на официальном сайте ЕГКС.
В Севастополе ранее упростили порядок оформления и использования электронных карт льготных категорий граждан для оплаты проезда в городском общественном транспорте — теперь достаточно одного визита в МФЦ.