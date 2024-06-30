Чем опасна резкая потеря веса, рассказала врач

Как пишет «РИА Новости», врач отметила, что снижение веса более 4 килограммов может вызвать серьезные проблемы с почками и печенью, так как все токсины, которые участвуют в процессе сжигания жира, будут развиваться в этих органах, что может привести к их перегрузке и тяжелым последствиям.