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Крестный ход в поддержку Православной церкви Молдовы пройдет в Рязанской области

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Крестный ход в поддержку Православной церкви Молдовы пройдет в воскресенье в Рязанской области России.

Источник: Sputnik.md

«Под звон колоколов и молебен Митрополита, объединившись во спасение Молдовы и сохранение единства церкви Христовой, гости и прихожане пройдут вместе от храма Вознесения Архиерейского подворья до часовни Схимонахини Феодосии Скопинской».

информируют организаторы мероприятия.

Перед началом Крестного хода пройдет церковная служба, которую проведет Митрополит Викентий. Уроженец Молдовы, он внес особый вклад в развитие Кицканского монастыря, ставшего духовным центром Молдавской митрополии.

Каждый, кто примет участие в религиозном мероприятии, сможет попробовать блюда молдавской кухни, а также попасть на экскурсию в музей Подмосковного угольного бассейна (Скопинский район, Корневское сельское поселение).

Мероприятие пройдет при поддержке Культурно-образовательного центра Молдовы в России, МОО «Национально-культурной автономии молдаван “Прут” города Рязани и молдавской общины города Скопина Рязанской области. В нем также примут участие представители молдавской диаспоры в России.

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