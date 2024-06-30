Крестный ход в поддержку Православной церкви Молдовы пройдет в Рязанской области

«Под звон колоколов и молебен Митрополита, объединившись во спасение Молдовы и сохранение единства церкви Христовой, гости и прихожане пройдут вместе от храма Вознесения Архиерейского подворья до часовни Схимонахини Феодосии Скопинской».
Перед началом Крестного хода пройдет церковная служба, которую проведет Митрополит Викентий. Уроженец Молдовы, он внес особый вклад в развитие Кицканского монастыря, ставшего духовным центром Молдавской митрополии.
Каждый, кто примет участие в религиозном мероприятии, сможет попробовать блюда молдавской кухни, а также попасть на экскурсию в музей Подмосковного угольного бассейна (Скопинский район, Корневское сельское поселение).
Мероприятие пройдет при поддержке Культурно-образовательного центра Молдовы в России, МОО «Национально-культурной автономии молдаван “Прут” города Рязани и молдавской общины города Скопина Рязанской области. В нем также примут участие представители молдавской диаспоры в России.