С 1 июля изменится режим работы перехода на станции «Парк культуры» Кольцевой линии метро

В связи с этим нагрузка на вестибюль в утренние и вечерние часы пик увеличится. По этой причине с 1 июля в будние дни с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 пересадка с Сокольнической линии на Кольцевую будет закрыта. В обратном направлении пассажиры смогут пересесть в обычном режиме.