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С 1 июля изменится режим работы перехода на станции «Парк культуры» Кольцевой линии метро

Это связано с ремонтом эскалаторов, который продлится до 6 сентября.

С 29 июня по 6 сентября пройдет поочередный капитальный ремонт эскалаторов на станции «Парк культуры» Кольцевой линии метро.

В связи с этим нагрузка на вестибюль в утренние и вечерние часы пик увеличится. По этой причине с 1 июля в будние дни с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 пересадка с Сокольнической линии на Кольцевую будет закрыта. В обратном направлении пассажиры смогут пересесть в обычном режиме.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Эскалаторы на станции «Парк культуры» Кольцевой линии в утренние и вечерние часы пик будут работать только на подъем, а вестибюль — на выход, пересадку и на вход на Сокольническую линию.

Пассажиров просят пользоваться другими пересадками на Кольцевую линию или ездить в другое время. Во внепиковые часы пересадка и вестибюль будут работать штатно.

Своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок. Узнать о работах в столичном метро можно в мобильном приложении «Метро Москвы» и на официальном сайте.

метро