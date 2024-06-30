С 1 июля изменится режим работы перехода на станции «Парк культуры» Кольцевой линии метро

С 29 июня по 6 сентября пройдет поочередный капитальный ремонт эскалаторов на станции «Парк культуры» Кольцевой линии метро.
В связи с этим нагрузка на вестибюль в утренние и вечерние часы пик увеличится. По этой причине с 1 июля в будние дни с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 пересадка с Сокольнической линии на Кольцевую будет закрыта. В обратном направлении пассажиры смогут пересесть в обычном режиме.
Эскалаторы на станции «Парк культуры» Кольцевой линии в утренние и вечерние часы пик будут работать только на подъем, а вестибюль — на выход, пересадку и на вход на Сокольническую линию.
Пассажиров просят пользоваться другими пересадками на Кольцевую линию или ездить в другое время. Во внепиковые часы пересадка и вестибюль будут работать штатно.
Своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок. Узнать о работах в столичном метро можно в мобильном приложении «Метро Москвы» и на официальном сайте.