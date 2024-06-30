Новый автобусный маршрут запустили сегодня в Астане

По информации организации, 30 июня в Астане запускается новый маршрут № 58 сообщением ЖМ «Агрогородок» — улица Хусейн бен Талал.
Обслуживание маршрута будет осуществляться 15 автобусами. Интервал — 9−20 минут.
Маршрут охватит: Национальный музей РК — Дворец школьников им. Аль-Фараби — мечеть «Хазрет Султан» — Монумент защитников Отечества — микрорайон Самал — проспект Аль-Фараби (ЖК «Nova City», «Comfort Town», «Capital park. Flowers», «Zhana Omyr»).
Запуск маршрута позволит:
- улучшить транспортное обслуживание в жилом массиве «Агрогородок»;
- улучшить мобильность через новый мост проспекта Тәуелсіздік;
- обеспечит транспортной связью проспекты Тәуелсіздік, Республика и аль-Фараби; снизит загруженность маршрутов №№ 2, 3, 4, 4А, 15, 15А, 31.
«Кроме того, маршрут будет курсировать по улице Кумисбекова от улицы Кенесары до проспекта Тлендиева, где ранее участок от улицы Сейфуллина до проспекта Тлендиева не обслуживался общественным транспортом», — добавили в CTS.