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Новый автобусный маршрут запустили сегодня в Астане

С сегодняшнего дня в Астане появился новый автобусный маршрут № 58. На линию вышли 15 новых автобусов, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems.

Источник: instagram.com/cts_kz

По информации организации, 30 июня в Астане запускается новый маршрут № 58 сообщением ЖМ «Агрогородок» — улица Хусейн бен Талал.

Обслуживание маршрута будет осуществляться 15 автобусами. Интервал — 9−20 минут.

Маршрут охватит: Национальный музей РК — Дворец школьников им. Аль-Фараби — мечеть «Хазрет Султан» — Монумент защитников Отечества — микрорайон Самал — проспект Аль-Фараби (ЖК «Nova City», «Comfort Town», «Capital park. Flowers», «Zhana Omyr»).

Запуск маршрута позволит:

  • улучшить транспортное обслуживание в жилом массиве «Агрогородок»;
  • улучшить мобильность через новый мост проспекта Тәуелсіздік;
  • обеспечит транспортной связью проспекты Тәуелсіздік, Республика и аль-Фараби; снизит загруженность маршрутов №№ 2, 3, 4, 4А, 15, 15А, 31.

«Кроме того, маршрут будет курсировать по улице Кумисбекова от улицы Кенесары до проспекта Тлендиева, где ранее участок от улицы Сейфуллина до проспекта Тлендиева не обслуживался общественным транспортом», — добавили в CTS.