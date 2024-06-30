Жители многих сел Молдовы лишены возможности добраться до райцентра: Ни на рынок, ни к врачу, ни к нотариусу — полная изоляция, прямой доступ только на кладбище

«Мы хотели бы, чтобы власть внедрила те законодательные нормы, которые помогли бы нам нормально работать. К сожалению, процесс ожидания — очень долгий. PAS в конце прошлого года приняла в спешке закон, который создал нам кучу проблем, не решил ни одну из тех, которые были озвучены министерством инфраструктуры. Населенные пункты, где перевозки были отменены из-за нерентабельности, так и остаются без автосообщения. Я не знаю, какие решения должна принять власть для того, чтобы заставить автоперевозчиков работать себе в убыток и обслуживать такие рейсы», — говорит Алекса.