Никите Михалкову передан ковчег с частицей мощей Андрея Первозванного

Челябинскую область посетил известный режиссёр, народный артист России Никита Михалков. В ходе своего визита, артист побывал в Магнитогорске и Челябинске.
В обоих городах Михалков представил свой спектакль «12», южноуральская премьера которого состоялась на сцене челябинского государственного театра оперы и балета имени Глинки.
Напомним, что сюжет истории выстроен вокруг 12 присяжных, которые должны вынести приговор юноше, обвиняемому в убийстве. 11 членов коллегии уверены в виновности подсудимого и только один не готов вынести приговор, несмотря на очевидные улики.
В рамках своего посещения Южного Урала Никита Михалков встретился с митрополитом челябинским и миасским Алексием, который вручил режиссёру ковчег с частью мощей святого апостола Андрея Первозванного.
«Именно перед этой святыней молились солдаты и офицеры Российской армии, воюющие на передовой. Теперь она будет пребывать в церкви в честь великомученика Трифона, построенной на средства Народного артиста», — говорится в сообщении челябинской митрополии.