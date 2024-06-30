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Никите Михалкову передан ковчег с частицей мощей Андрея Первозванного

Челябинскую область посетил известный режиссёр, народный артист России Никита Михалков.

Источник: РИА "Новости"

Челябинскую область посетил известный режиссёр, народный артист России Никита Михалков. В ходе своего визита, артист побывал в Магнитогорске и Челябинске.

В обоих городах Михалков представил свой спектакль «12», южноуральская премьера которого состоялась на сцене челябинского государственного театра оперы и балета имени Глинки.

Напомним, что сюжет истории выстроен вокруг 12 присяжных, которые должны вынести приговор юноше, обвиняемому в убийстве. 11 членов коллегии уверены в виновности подсудимого и только один не готов вынести приговор, несмотря на очевидные улики.

В рамках своего посещения Южного Урала Никита Михалков встретился с митрополитом челябинским и миасским Алексием, который вручил режиссёру ковчег с частью мощей святого апостола Андрея Первозванного.

«Именно перед этой святыней молились солдаты и офицеры Российской армии, воюющие на передовой. Теперь она будет пребывать в церкви в честь великомученика Трифона, построенной на средства Народного артиста», — говорится в сообщении челябинской митрополии.