Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перед Крымским мостом третий час стоит очередь: скопилось почти 500 авто

В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани стоят 477 авто.

Источник: Комсомольская правда

По состоянию на 9.00 воскресенья, 30 июня, в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стояли 477 автомобилей. Об этом сообщает «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Тамани находится 477 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около часа. При этом в Крыму ситуация иная. Со стороны Керчи скоплений транспорта перед пунктом досмотра в настоящее время нет. В 8.00 со стороны Кубани перед мостом стояли 200 машин, а в 7.00 — 175.