Перед Крымским мостом третий час стоит очередь: скопилось почти 500 авто

По состоянию на 9.00 воскресенья, 30 июня, в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стояли 477 автомобилей. Об этом сообщает «Крымский мост: оперативная информация».
«В очереди со стороны Тамани находится 477 транспортных средств», — говорится в сообщении.
Отмечается, что время ожидания составляет около часа. При этом в Крыму ситуация иная. Со стороны Керчи скоплений транспорта перед пунктом досмотра в настоящее время нет. В 8.00 со стороны Кубани перед мостом стояли 200 машин, а в 7.00 — 175.