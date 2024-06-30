Перед Крымским мостом третий час стоит очередь: скопилось почти 500 авто

Отмечается, что время ожидания составляет около часа. При этом в Крыму ситуация иная. Со стороны Керчи скоплений транспорта перед пунктом досмотра в настоящее время нет. В 8.00 со стороны Кубани перед мостом стояли 200 машин, а в 7.00 — 175.