Белстат: молодежь составляет 17,8% от общей численности населения Беларуси

Данные официальной статистики свидетельствуют, что на 1 тыс. юношей в Беларуси приходится в среднем 962 девушки.
В большинстве своем молодые люди по-прежнему отдают предпочтение городам и поселкам городского типа, где сегодня проживает 82,7% молодежи. Сельские населенные пункты в качестве основного места жительства выбирают не более 17,3% молодых парней и девушек. Самым «молодежным» регионом республики остается Минск, где обосновались 394 959 молодых людей, или 24,3% от общей численности молодежи (по данным на 1 января). За столицей следуют Минская (15,4%), Гомельская (14,5%) и Брестская (14%) области.
Что касается получения образования, то учреждения профессионально-технического образования, как правило, чаще заканчивают парни, нежели девушки. В 2023/2024 учебном году в разных ПТО обучались 63,1 тыс. учащихся, 66,2% из которых — парни. Ситуация в учреждениях среднего специального образования и учреждениях высшего образования приблизительно паритетна. В прошедшем учебном году программы всевозможных техникумов, лицеев, колледжей осваивали 51,8% девушек и 48,2% юношей. За аналогичный период вузовское обучение проходили 52,4% девушек и 47,6% парней.
Примечательно, что в 2023 году в возрасте до 31 года брачный союз заключили 32,8 тыс. девушек и 28,7 тыс. юношей. При этом представительницы прекрасной половины человечества предпочитают создавать семьи в возрасте 21−26 лет, а сильный пол — 23−28 лет.
По данным выборочного обследования домашних хозяйств, проведенного в 2023 году для изучения проблем занятости населения, среди занятого населения в возрасте 15−74 лет молодежь в возрасте 15−30 лет составляла 18,2%. ТОП-5 молодежных сфер деятельности: услуги по временному проживанию и питанию (40,8%), информация и связь (32,5%), государственное управление (26,9%), оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (21,7%), профессиональная, научная и техническая деятельность (21,5%). Доля молодежи-руководителей в возрасте до 30 лет составляет 10,3%. Интересно, что молодые девушки занимают руководящие посты в большем количестве случаев, чем молодые мужчины (53,6% против 46,4%).
Как уточнили в Белстате, 17,8% белорусской молодежи вовлечены в волонтерское движение. 50,6% из них помогают животным, 15% предоставляют медпомощь и юридические консультации, проводят неоплачиваемые занятия и тренировки, 8% благоустраивают и очищают территории населенных пунктов.
Среди юношей активными физическими упражнениями и спортом на регулярной основе занимаются 52,8% от общей численности, среди девушек — 50,9%.
Данные статобзора говорят о том, что чаще всего молодые люди выходят в интернет ради общения в социальных сетях (98,7%) и просмотра фильмов, прослушивания музыки, компьютерных игр и скачивания (98,4%). Реже всего молодежь пользуется интернетом в образовательных целях (65,8%).