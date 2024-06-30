Белстат: молодежь составляет 17,8% от общей численности населения Беларуси

По данным выборочного обследования домашних хозяйств, проведенного в 2023 году для изучения проблем занятости населения, среди занятого населения в возрасте 15−74 лет молодежь в возрасте 15−30 лет составляла 18,2%. ТОП-5 молодежных сфер деятельности: услуги по временному проживанию и питанию (40,8%), информация и связь (32,5%), государственное управление (26,9%), оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (21,7%), профессиональная, научная и техническая деятельность (21,5%). Доля молодежи-руководителей в возрасте до 30 лет составляет 10,3%. Интересно, что молодые девушки занимают руководящие посты в большем количестве случаев, чем молодые мужчины (53,6% против 46,4%).