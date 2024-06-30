Температура воды в Волге в Самарской области остается нестабильной

В Самарской области последние несколько дней держится прохладная для лета погода, что сказывается на температуре воды в Волге. Хотя купание в таких условиях возможно, о настоящем комфорте говорить не приходится. Рассказываем про температуру воды в Волге по состоянию на воскресенье, 30 июня, в Самарской области.
По данным специалистов ФГБУ «Приволжское УГМС», температура воды у берегов Самары продолжает колебаться в пределах 18−19 градусов. Волга у берегов областной столицы остается сейчас самой прохладной в регионе.
В районе Сызрани ситуация не намного лучше. Там воде в Волге остается также не особо комфортной для купания. В последние дни ее температура держится на уровне около 20 градусов.
Однако сильнее всего прогрелась вода у берегов Тольятти. Так, температура воды в Куйбышевском водохранилище у Автограда чуть превышает 20 градусов.