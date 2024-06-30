Более 120 тысяч омичей посетили празднования Дня молодежи на Соборной площади

Празднования Дня молодежи в Омске посетили более 120 тысяч омичей, сообщил Виталий Хоценко. Народные гуляния прошли на Соборной площади в центре города в минувшую субботу, 29 июня.
В День молодежи в центре города работали десятки интерактивных площадок, где омичи могли заняться переработкой пластика, научиться играть на музыкальных инструментах, поучаствовать в мастер-классе опытных блогеров. Праздник закончился концертом с участием Мари Краймбрери и Тимати.
Напомним, 29 и 30 июня Омске проходит ежегодный музыкальный open-air фестиваль «Симфопарк» (0+).