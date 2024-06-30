С 1 июля проезд в автобусах Красноярска будет стоить 44 рубля

С понедельника увеличится стоимость проезда в общественном транспорте Красноярска. Это коснется и автобусов, и электротранспорта — трамваев, троллейбусов и электробусов. За поездку теперь придется платить на 8 рублей больше — 44 рубля в автобусе и 40 — в электротранспорте.
Решение о повышении стоимости проезда принято министерством тарифной политики администрации Красноярского края. В мэрии Красноярска пояснили, что коммерческие перевозчики начнут работать по новым расценкам уже завтра, 1 июля. Муниципальные перевозчики изменят тариф со 2 июля.
Купленные ранее проездные билеты и транспортные карты продолжат действовать до тех пор, пока не будут использованы все имеющиеся на них поездки. Новые проездные можно будет купить после 10 июля, для них подготовят новую линейку тарифов, которые позволят сэкономить.