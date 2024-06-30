С 1 июля проезд в автобусах Красноярска будет стоить 44 рубля

​Купленные ранее проездные билеты и транспортные карты продолжат действовать до тех пор, пока не будут использованы все имеющиеся на них поездки. Новые проездные можно будет купить после 10 июля, для них подготовят новую линейку тарифов, которые позволят сэкономить.