Активисты «Том Сойер Феста» отремонтируют дом на Октябрьской

Нынешним летом активисты «Том Сойер Феста» собираются отремонтировать дом на улице Октябрьской.
Как пишут сами волонтёры в группе проекта ВКонтакте, это здание заинтересовало их своим декором, одновременно насыщенным и лаконичным. История дома ещё будет изучаться в дальнейшем, однако, по предположениям, он мог быть построен до революции, в 1905—1910 годах.
"Отважный дом со всех сторон обхвачен современным городом. Даже красная линия отступила назад примерно на 15 метров, и теперь люди говорят, что дом выпирает вперёд, но, разумеется, дом просто стоит на своём месте, где и должен стоять.
Мы рассматривали этот объект ещё в 2019 году, но тогда не было места под штаб. Спустя 5 лет одна из квартир временно не заселена, в ней и разместится штаб работ«, — сообщают в группе проекта “Том Сойер Фест — Омск”.
Сейчас активисты ищут средства для запуска сезона. Заметим, что «Том Сойер Фест» — некоммерческий негосударственный проект, в рамках которого в разных городах России реставрируются фасады исторических зданий. В Омске «Том Сойер Фест» существует с 2018 года — с того времени волонтёры восстановили фасады 6 домов в центре города.