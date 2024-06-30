«Есть питьевая вода и вентиляция, защитное устройство». В Минском метро сказали, какое количество людей может укрыть каждая станция в случае ЧС

В Минском метро сказали, сколько человек может принимать каждая станция метро при ЧС в режиме укрытия, рассказали на «Беларусь 1».
Так, начальник электромеханической службы Минского метрополитена Алексей Хатеев напомнил, что метро является объектом двойного назначения. И в определенное время при чрезвычайных ситуациях метро оборудовано всем необходимым и может укрывать людей.
— Для этого у нас есть все необходимое: и питьевая вода из артезианских скважин, и оборудование вентиляционное, которое может очищать воздух, — заметил специалист.
В свою очередь главный инженер электромеханической службы метро Егор Шульц рассказал, что при поступлении сигнала гражданской обороны есть 10−13 минут, чтобы полностью обеспечить закрытие станции и герметизацию. Это происходит в случае радиационной опасности или какой-то техногенной аварии. При этом он уточнил, сколько людей могут укрыться в минском метро при необходимости.
— В режиме укрытия каждая станция метро может принимать от 1 до 2 тысяч человек. Радиус — 500 метров, — уточнил он.
Напомним, что на данный момент Минский метрополитен насчитывает 33 станции с 55 вестибюлями.
При этом, если на станции окажется предельное количество людей, то сработает защитное устройство — станционный затвор. Еще на станциях метро могут быть развернуты медпункты, где смогут оказать медицинскую помощь для укрываемых людей.