«Есть питьевая вода и вентиляция, защитное устройство». В Минском метро сказали, какое количество людей может укрыть каждая станция в случае ЧС

В свою очередь главный инженер электромеханической службы метро Егор Шульц рассказал, что при поступлении сигнала гражданской обороны есть 10−13 минут, чтобы полностью обеспечить закрытие станции и герметизацию. Это происходит в случае радиационной опасности или какой-то техногенной аварии. При этом он уточнил, сколько людей могут укрыться в минском метро при необходимости.