Какой будет погода на неделе в Краснодарском крае

В Краснодаре на неделе малооблачно, без осадков, воздух прогреется до отметки 35°.
В Анапе до середины недели продержится ясная погода, температура воздуха 30−32°, в четверг и пятницу обещают облачно с прояснениями.
В Новороссийске будет жарко с температурой 28−30°, ясно, в конце недели облачно с прояснениями, без осадков. Температура воды 21°.
В Сочи ясно и солнечно, во вторник прогнозируется дождь с грозой. Температура воздуха — до 30°, море прогреется до 24°.
В Геленджике до 32°, малооблачно, без осадков. Температура воды — до 20°.