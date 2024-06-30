Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
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Какой будет погода на неделе в Краснодарском крае

Местами пройдут дожди.

Сейчас в Ричмонде: +28° 6 м/с 74% 759 мм рт. ст. +26°

В Краснодаре на неделе малооблачно, без осадков, воздух прогреется до отметки 35°.

В Анапе до середины недели продержится ясная погода, температура воздуха 30−32°, в четверг и пятницу обещают облачно с прояснениями.

В Новороссийске будет жарко с температурой 28−30°, ясно, в конце недели облачно с прояснениями, без осадков. Температура воды 21°.

В Сочи ясно и солнечно, во вторник прогнозируется дождь с грозой. Температура воздуха — до 30°, море прогреется до 24°.

В Геленджике до 32°, малооблачно, без осадков. Температура воды — до 20°.