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В Башкирии потерявшийся грибник сутки провел в лесу

В Госкомитете по ЧС сообщили историю спасения грибника.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 29 июня, в Краснокамском районе Башкирии нашли потерявшегося 50-летнего грибника из деревни Сабанчи. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС.

По предоставленным данным, его близкие сообщили о пропаже спустя сутки после исчезновения. К поискам присоединились не только спасатели, но также полиция, родственники и местные жители.

Поиски шли целый день и закончились, когда мужчина сам пришел домой. В медицинской помощи он не нуждался.

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