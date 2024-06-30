Много музыки, спецэффектов и зрителей: в Петербурге проходит VK Fest

Напомним, на фестивале в субботу, 29 июня, работали четыре музыкальные сцены и множество разнообразных площадок для развлечений. Для петербуржцев пели Дима Билан, Ева Польна, «Баста», Элджей, 25/17, МОТ, Toxi$ и Pompeya. Со знаменитостями проводили паблик-токи и автограф сессии. Так, Дима Билан признался журналистам, что в Питере с ним всегда происходят «какие-то сказки».