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Много музыки, спецэффектов и зрителей: в Петербурге проходит VK Fest

В петербургском парке 300-летия в эти дни проходит ежегодный VK Fest. Первый день обрушился на зрителей аномальной жарой и гигабайтами живой музыки.

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Напомним, на фестивале в субботу, 29 июня, работали четыре музыкальные сцены и множество разнообразных площадок для развлечений. Для петербуржцев пели Дима Билан, Ева Польна, «Баста», Элджей, 25/17, МОТ, Toxi$ и Pompeya. Со знаменитостями проводили паблик-токи и автограф сессии. Так, Дима Билан признался журналистам, что в Питере с ним всегда происходят «какие-то сказки».

Добавим, сегодня стартует второй день музыкального фестиваля. Небесная канцелярия смиловалась над петербуржцами — жары не будет. Жарко будет у сцены: музыканты подготовили для поклонников не только любимые хиты, но и сюрпризы.

музыка