Вильфанд предупредил об опасно жаркой погоде в восьми регионах

На юге Красноярского края температура на 6−8 градусов выше нормы, на севере Красноярского края до 35−36 градусов жары. «Это приводит к тому, что уже с сегодняшнего числа практически весь Красноярский край идентифицируется как регион с повышенной пожарной опасностью, четвертый класс пожарной опасности», — приводит слова синоптика ТАСС.