Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вильфанд предупредил об опасно жаркой погоде в восьми регионах

В восьми регионах Сибири прогнозируется опасно жаркая погода. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +28° 6 м/с 74% 759 мм рт. ст. +26°
Источник: РИА "Новости"

Так, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае столбики термометра находятся в диапазоне 30−35 градусов.

На юге Красноярского края температура на 6−8 градусов выше нормы, на севере Красноярского края до 35−36 градусов жары. «Это приводит к тому, что уже с сегодняшнего числа практически весь Красноярский край идентифицируется как регион с повышенной пожарной опасностью, четвертый класс пожарной опасности», — приводит слова синоптика ТАСС.

В Иркутской области уже введен пятый класс пожарной опасности, максимальная температура там составит 35−36 градусов.