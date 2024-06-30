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МЧС назвало главную опасность меловых карьеров в Беларуси

Опасность меловых карьеров Беларуси названа МЧС.

Источник: Комсомольская правда

В МЧС предупредили белорусов об опасности меловых карьеров.

В ведомстве обратили внимание на то, что популярные меловые карьеры с ярко-бирюзовой, лазурной и изумрудной водой в Беларуси не являются туристическими местами. Напротив, меловые карьеры — это технические объекты, которые признают зонами повышенной опасности.

— Нахождение посторонних лиц в действующих и отработанных карьерах запрещено, — предупредили в МЧС.

Также спасатели перечисли опасные факторы на меловых карьерах. Прежде всего, на карьерах существует большая опасность осыпания почвы из-под человека или падения на голову отколовшейся породы. Это связано с тем, что мел является очень легкой и сыпучей фракцией.

Но еще все карьеры находятся в низинах, в большинстве случаев их берега представляют собой практически вертикальные спуски.

Также на меловых карьерах существует резкий перепад глубин, местами достигающий 30 метров.

А еще низкая температура воды в меловых карьерах провоцирует судороги у тех, кто рискнет искупаться.

туризм и отдых