МЧС назвало главную опасность меловых карьеров в Беларуси

В МЧС предупредили белорусов об опасности меловых карьеров.
В ведомстве обратили внимание на то, что популярные меловые карьеры с ярко-бирюзовой, лазурной и изумрудной водой в Беларуси не являются туристическими местами. Напротив, меловые карьеры — это технические объекты, которые признают зонами повышенной опасности.
— Нахождение посторонних лиц в действующих и отработанных карьерах запрещено, — предупредили в МЧС.
Также спасатели перечисли опасные факторы на меловых карьерах. Прежде всего, на карьерах существует большая опасность осыпания почвы из-под человека или падения на голову отколовшейся породы. Это связано с тем, что мел является очень легкой и сыпучей фракцией.
Но еще все карьеры находятся в низинах, в большинстве случаев их берега представляют собой практически вертикальные спуски.
Также на меловых карьерах существует резкий перепад глубин, местами достигающий 30 метров.
А еще низкая температура воды в меловых карьерах провоцирует судороги у тех, кто рискнет искупаться.