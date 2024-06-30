В Казани Загитова рассказала фанатам о своем пути в фигурном катании

В Казани олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала фанатом о своем пути в фигурном катании. Встреча была организована 29 июня в рамках Дня молодежи.
По словам Загитовой, во время отпуска и межсезонья она проходила тяжелые тренировки с хоккейным тренером. Его посоветовал ей отец. После занятий у нее болело все тело. Она озвучила важную для нее в таких моментах фразу: «Если ты встаешь с кровати и у тебя ничего не болит, значит ты давным-давно умер».
Как отметила спортсменка, в фигурном катании много суеверий и примет. Однако они не ведут к успеху, а больше загоняют в состояние неуверенности. Поэтому девушка отказалась от всех суеверий.
Напомним, Алина Загитова стала послом Игр БРИКС в Казани. Международные соревнования прошли с 12 по 24 июня.