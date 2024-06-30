В Казани Загитова рассказала фанатам о своем пути в фигурном катании

По словам Загитовой, во время отпуска и межсезонья она проходила тяжелые тренировки с хоккейным тренером. Его посоветовал ей отец. После занятий у нее болело все тело. Она озвучила важную для нее в таких моментах фразу: «Если ты встаешь с кровати и у тебя ничего не болит, значит ты давным-давно умер».