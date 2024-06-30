Памятный знак на месте гибели неизвестного советского летчика открыли в Единецком районе

Об этом сообщил глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
«По воспоминаниям очевидцев, летом 1941-го года советский истребитель И-16 вступил в бой против двух фашистских самолётов. Советский летчик погиб в неравной схватке. В послевоенные годы на месте падения самолета был поставлен памятный знак, с годами пришедший в негодность».
Новый памятный знак был воздвигнут по инициативе местных активистов к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Ннад местами, где шли первые кровопролитные бои на молдавской земле, прозвучала «Священная война» — главная песня Великой Отечественной.
У обелиска в Ротунде, как выяснил Алексей Петрович, есть своя история.
«Сама его форма показалась мне очень знакомой, но я подумал, что ребятам из Единец просто удалось мастерски воссоздать оригинал. А оказалось, что это и есть оригинал. Во время реконструкции мемориального комплекса “Вечность” в Кишиневе Анатолий Бондаренко — главный инициатор увековечения памяти погибшего у Ротунды летчика — смог вывезти один из демонтированных с воинского кладбища обелисков. Два десятилетия мраморная пирамида ждала своего часа, чтобы вновь встать, увенчанная красной звездой, в почетный караул на месте подвига», — рассказал он.
В церемонии открытия памятника приняли участие представители органов местного самоуправления, ветеранских организаций Единецкого и Рышканского районов, а также сектора Ботаника молдавской столицы, представители Поискового движения Молдовы, активисты общественного объединения «Чтобы помнить».