Памятный знак на месте гибели неизвестного советского летчика открыли в Единецком районе

«Сама его форма показалась мне очень знакомой, но я подумал, что ребятам из Единец просто удалось мастерски воссоздать оригинал. А оказалось, что это и есть оригинал. Во время реконструкции мемориального комплекса “Вечность” в Кишиневе Анатолий Бондаренко — главный инициатор увековечения памяти погибшего у Ротунды летчика — смог вывезти один из демонтированных с воинского кладбища обелисков. Два десятилетия мраморная пирамида ждала своего часа, чтобы вновь встать, увенчанная красной звездой, в почетный караул на месте подвига», — рассказал он.