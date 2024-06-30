В Евпатории произошла крупная авария: водоснабжение восстановят к утру 1 июля

В ночь на воскресенье, 30 июня, из-за аварии вся Евпатория оставалась без воды, ее подачу планируют полностью восстановить к утру понедельника, 1 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Александр Юрьев.
«Ночью произошла авария на магистральном водоводе в районе техникума. Для производства работ прекращали подачу воды на город», — отметил градоначальник.
Руководитель администрации добавил, что к настоящему времени повреждения удалось устранить. Сейчас в Евпатории восстанавливают водоснабжение. В городе заполняют резервуары чистой воды. Однако уровень воды недостаточный для ее подачи по всему городу. Давление понизили для того, чтобы заполнить систему. Планируется, что подачу воды восстановят к утру понедельника, 1 июля.
Сотрудники ГУП РК «Вода Крыма» будут подвозить питьевую воду 10 автоцистернами.
«Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской +7 (978) 467−07−52».
Глава администрации обратился к руководителям всех управляющих компаний с просьбой обеспечить доступ жителей многоэтажек к сетям разбора воды для технологических нужд на нижних этажах.