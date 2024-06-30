В Евпатории произошла крупная авария: водоснабжение восстановят к утру 1 июля

Руководитель администрации добавил, что к настоящему времени повреждения удалось устранить. Сейчас в Евпатории восстанавливают водоснабжение. В городе заполняют резервуары чистой воды. Однако уровень воды недостаточный для ее подачи по всему городу. Давление понизили для того, чтобы заполнить систему. Планируется, что подачу воды восстановят к утру понедельника, 1 июля.