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В Красноярске мошенники обманули пенсионера на 11 млн рублей

Об инциденте рассказали в краевой прокуратуре.

Источник: Freepik

В июне 77-летнему мужчине позвонили и предложили пройти медицинское обследование. Для записи они попросили продиктовать данные СНИЛС и паспорта. Спустя время пенсионеру позвонили и сообщили, что его личные данные украли.

Якобы мошенники украли личный кабинет на Госуслугах и пытаются вывести деньги. План по спасению объяснили сразу — нужно срочно снять все сбережения и перевести их на «безопасный счет».

Сначала мужчина перевел аферистам 4 млн рублей, а затем еще столько же. Для них этого оказалось мало, поэтому они убедили пенсионера продать автомобиль. В итоге красноярец потерял 11 млн рублей.

Отметим, что с начала года мошенники сумели выманить 1,55 млрд рублей у красноярцев.