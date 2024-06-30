В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение

Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.