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В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости Крым. МЧС России по Республике Крым сообщает о штормовом предупреждении об опасных гидрометеорологических явлениях на полуострове.

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Источник: РИА "Новости"

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 1 по 4 июля в центральных, западных, восточных районах, Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении.

Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.

«Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности», — уточняют в МЧС России по РК.

За нарушение правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий предусмотрена дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.