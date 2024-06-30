В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 1 по 4 июля в центральных, западных, восточных районах, Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении.
Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
«Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности», — уточняют в МЧС России по РК.
За нарушение правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий предусмотрена дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.